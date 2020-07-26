خريطة إصابات كورونا: الهفوف والطائف والرياض في الصدارة.. و22 منطقة تقتصر على حالة واحدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 1968 إصابة.

وجاءت الهفوف في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 208 إصابات جديدة، وحلّت الطائف في المرتبة الثانية بـ195 حالة، والرياض ثالثة بـ126، فيما سجلت مكة المكرمة 109 إصابات، و90 في حفر الباطن، و86 في المبرز، و77 في بريدة، و64 في الدمام، و59 في المدينة المنورة، و58 في عنيزة، و41 في جدة، و36 في جازان، و33 في الرس، و29في تربة، و28 في الظهران.

في حين تم تسجيل 27 إصابة في أبها، و25 في كل من خميس مشيط، وصامطة، و24 في شرورة، و23 في نجران، و22 في رياض الخبراء، و21 في كل من ينبع، والقطيف، و20 في الخبر، و19 في النماص، و18 في بيش، و17في سبت العلاية، و16في بللسمر، و15 في كل من حائل، وعفيف، و14 في كل من الخرمة، و القنفذة، و13 في أحد المسارحة، و12 في كل من العيون و النعيرية.

وتم تسجيل 11 إصابة في كل من بيشة، ورنية، والليث، و10 في كل من أحد رفيدة، والقوز، والعقيق، والمزاحمية، ورأس تنورة، و9 في كل من تبوك، ومحايل، والسحن، و البشائر، و8 في كل من الزلفي، وبقعاء، و7 في كل من الدوادمي، وسراة عبيدة، وبقيق، وقلوة، وضبا.

بينما تم تسجيل 6 إصابات في كل من خليص، وبدر الجنوب، وأبو عريش، وتبالة، وعيون الجواء، وظهران الجنوب، و5 في كل من الحائط، وضرية، والقيصومة، وصفوى، وحريملاء، وحوطة بني تميم، والمظيلف، والقرى، والريث، وميسان، و4 في كل من الحرجة، والجبيل، ومهد الذهب، وبلجرشي، وقرية العليا، والقريع.

وشهدت كلٌّ من الطوال، ورفائع الجمش، والدائر، وبارق، والنبهانية، والمندق، والحناكية، ووادي الدواسر، تسجيل 3 إصابات، بينما تم تسجيل حالتين في كل من الرين، وعريعرة، وعرعر، والمجمعة، ووادي بن هشبل، ورابغ، وقيا، والشملي، وخيبر، وصبيا، والخفجي، وضمد، وفيفا، وأضم، وثريبان.

Advertisements

واقتصرت 22 منطقة على تسجيل حالة وحيدة بكل منهم، وهم بطحاء، والموسم، وثول، والعيدابي، وحوطة سدير، والبرك، والمضة، والباحة، ومليجة، والكامل، والغزالة، وقصيباء، والبدائع، وضرما، والمجاردة، وأملج، والوجه، والسليل، وشقراء، والمذنب، وبني حسن، والجفر.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبِّب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2541 حالة تعافٍ، و30 حالة وفاة جديدة. ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في المملكة 266.941 حالة، من بينها 43.885 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 220.323 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2733 حالة وفاة.

اقرأ أيضًا:

الصحة: تسجيل 1968 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2541 حالة

آخر الأرقام والإحصاءات لحالات كورونا «قيد العلاج» في مدن المملكة

«الصحة» تُعلن تراجع الحالات الحرجة بكورونا في المملكة.. وإشادة بالتزام المجتمع