

الجزائر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 593 إصابة مؤكدة جديدة و 9 وفيات بوباء فيروس

وكشف رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء ، جمال فورار ، أن 395 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيراً إلى وجود 64 مريضا حاليا بالعناية المركزة.

وأفاد فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27357 من بينها 593 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1155 وعدد المتماثلين للشفاء 18471.

// انتهى //

19:47ت م

0167



الجزائر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 593 إصابة مؤكدة جديدة و 9 وفيات بوباء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وكشف رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء ، جمال فورار ، أن 395 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيراً إلى وجود 64 مريضا حاليا بالعناية المركزة.وأفاد فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27357 من بينها 593 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1155 وعدد المتماثلين للشفاء 18471.// انتهى //19:47ت م0167

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 593 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.