السعودية اليوم/ ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف



سكاكا 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

شهد "مستشفى النساء والولادة والأطفال" بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

ونجح الفريق الطبي التابع لـ"المستشفى" في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والإحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت صحة الجوف أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، وخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض فيروس (كورونا) والحمد لله ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

//انتهى//

19:45ت م

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سكاكا 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسشهد "مستشفى النساء والولادة والأطفال" بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف.وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.ونجح الفريق الطبي التابع لـ"المستشفى" في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والإحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.وأكدت صحة الجوف أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، وخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض فيروس (كورونا) والحمد لله ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.//انتهى//19:45ت م0165

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