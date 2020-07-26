

باماكو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالية أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد، ستتم ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك بعدما فرض إغلاق وتوقف عدد من المؤسسات بسبب انتشار

جاء الإعلان المالي في بيان صادر عن رئيس الوزراء، بوبو سيسيه، اليوم.

وفتحت مالي حدودها الجوية ابتداءً من يوم أمس، بينما قررت الحكومة فتح حدودها البرية يوم الجمعة القادم.

وسجلت مالي حتى الآن 2503 إصابات بفيروس كورونا، بينما توفي 74 شخصاً بسبب الفيروس، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة المالية.

// انتهى //

19:22ت م

0161



باماكو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة المالية أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد، ستتم ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك بعدما فرض إغلاق وتوقف عدد من المؤسسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مارس الماضي.جاء الإعلان المالي في بيان صادر عن رئيس الوزراء، بوبو سيسيه، اليوم.وفتحت مالي حدودها الجوية ابتداءً من يوم أمس، بينما قررت الحكومة فتح حدودها البرية يوم الجمعة القادم.وسجلت مالي حتى الآن 2503 إصابات بفيروس كورونا، بينما توفي 74 شخصاً بسبب الفيروس، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة المالية.// انتهى //19:22ت م0161

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة المالية تقرر العودة إلى العمل الطبيعي في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.