السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



سكاكا 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم .

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.

ودعا سموه الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم وأن يوفق قادتنا لكل خير ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.

// انتهى //

19:21ت م

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