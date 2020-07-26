

عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

استكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة الحدود الشمالية، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب ، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

// انتهى //

19:19ت م

0157



عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساستكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة الحدود الشمالية، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب ، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.// انتهى //19:19ت م0157

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحدود الشمالية ينفذ خطته لإجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.