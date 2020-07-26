السعودية اليوم / المركز الأمريكي للأعاصير يخفض من تصنيف إعصاري (هانا) و (دوغلاس)



واشنطن 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

خفض المركز الأمريكي للأعاصير، اليوم، تصنيف الحالة المدارية (هانا) من إعصار إلى عاصفة استوائية، ومن تصنيف إعصار (دوغلاس) إلى عاصفة فئة 1.

وأوضح المركز أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، تحركت (هانا) غربًا عبر جنوب تكساس إلى شمال شرق المكسيك، مشيراً إلى أنه حتى اليوم الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بلغت سرعة (هانا) حدًا أقصى قدره 50 ميلًا في الساعة ومن المتوقع أن تضعف إلى منخفض استوائي في وقت لاحق من اليوم مع استمرارها في التحرك الداخلي.

وأكد المركز أن عاصفة (دوغلاس) ستمر "بالقرب بشكل خطير من" أو فوق جزر هاواي الرئيسية، مبيناً أنه بسبب زاوية اقتراب عاصفة (دوغلاس) من الجزر، يمكن أن تؤدي لتغييرات صغيرة في المسار إلى اختلافات كبيرة في المكان الذي يحدث فيه أسوأ طقس، حتى إذا ظل المركز بعيدًا عن الشاطئ، فلا يزال من الممكن تحقيق تأثيرات شديدة على الجزر.

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18:21ت م

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