شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر بائع سبح في مكة يروي لـ "اليوم" طريقة صناعتها والان نبدء بالتفاصيل

يروى تركي السليماني ل"اليوم" أشهر صانع سبح في مكة المكرمة حكايته مع هذه الصناعة التراثية قائلا أن السبح قديما كانت تصنع من عظام الجمال بعد تنظيفها وتعقيمها وهناك ايضا السبح المصنعة من خشب اليسر الأسود

موضحا أن لكل سبح مميزات عن الأخرى تتميز بها مشيرا إلى بعض السبح التى يقترب عمرها من مائة عام .