شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات الأمن "سعوديين" والان نبدء بالتفاصيل

قالت النيابة العامة انه يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين

. واكدت ان من يخالف ذلك يتعرض لعقوبات وهى الإنذار ، ثم إغلاق المقر لمدة لاتزيد على شهر

وغرامة مالية لاتتجاوز 50 ألف ريال وفي حال العود تضاعف الغرام، و يلغى الترخيص بحكم صادر من المحكمة المختصة.