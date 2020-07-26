شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات الأمن "سعوديين" والان نبدء بالتفاصيل
قالت النيابة العامة انه يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين
. واكدت ان من يخالف ذلك يتعرض لعقوبات وهى الإنذار ، ثم إغلاق المقر لمدة لاتزيد على شهر
وغرامة مالية لاتتجاوز 50 ألف ريال وفي حال العود تضاعف الغرام، و يلغى الترخيص بحكم صادر من المحكمة المختصة.
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