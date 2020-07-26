الأرصاد: الحرارة تلامس الـ50 في الشرقية 4 أيام

2020-07-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه يستمر اعتبارًا من الغد الاثنين وإلى الخميس المقبل تأثير موجات شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية والتي يتوقع أن تلامس فيها درجات الحرارة العظمى ٥٠ درجة مئوية .

وأكدت الأرصاد وحماية البيئة أن تأثير هذه الموجة يمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة قد تصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى ٤٨ مئوية.

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حالة الطقس غدًا

وأوضحت الأرصاد وحماية البيئة في تقرير حالة الطقس غدًا أنه يتوقع هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا الاثنين على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

ونبهت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، فيما ستكون في الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

تناول السوائل والعصائر

من جانبه دعا استشاري الباطنة الدكتور مصطفى حلمي أفراد المجتمع بالحرص على تناول السوائل والعصائر الطازجة، مبينًا أن الإنسان يفقد عبر التعرّق وارتفاع الرطوبة كمية كبيرة من السوائل، وتفاديًا لحدوث الجفاف من الجسم ينصح بتناول السوائل بشكل مستمر.

وأكد على ضرورة أن تكون السوائل دافئة وليست باردة جدًا وخصوصًا الأطفال تجنبًا لحدوث التهابات الحلق والبلعوم مع ضرورة عدم الإكثار من المشروبات الساخنة في الأجواء الحارة.

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