استشارية تقدم روشتة غذائية صحية لعيد الأضحى

2020-07-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أيام ويحتفل الجميع بحلول عيد الأضحى وفيه قد يكثر البعض من تناول اللحوم والحلويات وما لذ وطاب من الموائد.

وتنصح إستشارية التغذية الدكتورة سمر عبدالكريم ، أفراد المجتمع بالإعتدال في تناول الأطعمة وخصوصاً اللحوم والمشويات والحلويات إذ أن الإكثار من أطعمة الدهون قد يعّرض الفرد للتلبك المعوي والإضطرابات الهضمية والشعور بانتفاخ البطن ، مبينة لـ”متابعات الخليج 365” ، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول المشروبات الغازية بعد الطعام السعد يساعد على سرعة الهضم وهذا الاعتقاد خاطئ بل يسبب مشاكل في البطن.

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التخفيف من اللحوم

وأضافت أنه في عيد الأضحى يكثر الأفراد من تناول اللحوم والمشويات وهذا قد يسبب زيادة الأملاح والإصابة بالنقرس لزيادة حمض اليوريك الأسيد مما يسبب متاعب في الأرجل والأصابع ، لذا فالإعتدال في تناول اللحوم والمشويات ضروري لتجنب الإنعكاسات غير الصحية.

نصائح لفطور العيد

ودعت إلى ضرورة تنظيم الأكل أيام العيد ، ففي اليوم الأول ينصح بتقسيم الفطور إلى قسمين الأول قبل الذهاب لصلاة العيد ويكون مكونا من اللبن أو التمر بما لا يتجاوز ثلاث تمرات، والثاني بعد الصلاة ويكون فطوراً صحياً يحتوي على العناصر الصحية مثل البيض والعيش والنواشف التي تشمل الحلاوة والجبن والزيتون والقشدة والعسل ، ويفضّل أن يكون المشروب شاي بالحليب أو عصير البرتقال أو الحليب سادة ، وفي فترة الظهيرة من الممكن تناول طعام يحتوي على اللحم والأرز ( الكبسة) على أن تكون نسبة الدهون عالية والزيت معتدل ، أما وجبة العشاء فيمكن تناول وجبات خفيفة منوعة واذا كانت دسمة فيفّضل تناولها قبل النوم بثلاث ساعات حتى لا ترهق المعدة إثناء الهضم.

السلطة الخضراء وسلطة الفواكه

وشددت الدكتورة عبدالكريم ، على ضرورة الإكثار من تناول الخضار والفواكه ، وبالامكان اعداد سلطتي الفواكه واخرى الخضار ، إذ أن الحرص على تناولهما يعزز عمل الجهاز الهضمي ويمنع حدوث الإمساك ، كما يمنح الجسم العناصر اللازمة من الفيتامينات والمعادن والألياف ولجميعها وظائف متنوعة في الجسم.

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