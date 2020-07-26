استشاري لـ”المواطن”: لا تتجاهلوا كسل العين عند الأطفال

2020-07-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

عند تشخيص عيون الطفل قد يشير الطبيب إلى أنه يعاني من “كسل العين “، فما هو هذا الكسل وكيف يحدث وهل له مشاكل مستقبلية على النظر، وما هي أفضل الطرق لعلاجه وإنهاء معاناة الطفل من “كسل العين”؟

الكسل .. الأسباب والتشخيص

يقول إستشاري طب وجراحة عيون الأطفال الدكتور سالم حسنين لـ” متابعات الخليج 365“، كسل العين عبارة عن حالة من ضعف الرؤية تصيب إحدى العينين وهي حالة تنتج عن عدم تطور القدرة على الإبصار بشكل طبيعي في وقت مبكر من العمر، وبشكل عام تحدث حالات كسل العين في مرحلة ما بعد الولادة حتى سن 7 سنوات فهذا وهو السبب الرئيسي في انخفاض الرؤية في عين واحدة فقط بين الأطفال، والتشخيص المبكر لحالات كسل العين يساعد في الوقاية من المشكلات الرؤية أو فقدان البصر في العين الكسولة.

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أعراض واضحة للكسل

ويلفت الدكتور حسنين إلى أن العين الكسولة تفقد الرؤية نتيجة لتغير المسارات العصبية بشبكية العين، كما أن استقبال العين الضعيفة إشارات مرئية يكون أقل من العين الأخرى، ويؤدي عدم الكشف المبكر عن هذه الحالة ومرور الوقت يجعل قدرة العينين تنخفض على العمل معًا حيث إن الدماغ تتجاهل مدخلات العين الضعيفة، كما أن الاختلال العضلي أو الحول هو أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث كسل العين، وينتج عن هذا الخلل العضلي حول العينين للداخل أو الخارج ويعيق عملهما معًا بشكل متناسق، ويحدث اختلاف حدة الرؤية بين العينين أو ما يعرف بتفاوت انكسار العينين.

عوامل خطر الإصابة

ونوه الدكتور حسنين أن هناك بعض العوامل المرتبطة بخطر الإصابة بكسل العين وهي حالات الولادة المبكرة، أو عندما يكون حجم الطفل صغيرا جدًا عند الولادة، أو في حالة وجود تاريخ عائلي من الإصابة بحالات كسل العين، أو في حالات إعاقة النمو.

4 طرق للعلاج

ويختتم الدكتور حسنين، أن هناك طرقًا لمعالجة حالات كسل العين، والتي يجب أن تكون في مرحلة مبكرة من اكتشاف المرض لأن إهمال هذه الحالة ينتج عنها مشاكل مستقبلية في الرؤية يعاني منها الطفل المريض استخدام النظارات الطبية، وهي الخيار الأول في العلاج للطفل الذي يعاني من كسل العين والذي يكون ناتج عن تفاوت النظر بين العينين أو عن أحد أنواع الحول، والعلاج بوضع رقعة على العين السليمة وهذه الطريقة تجبر الدماغ على الاستجابة للعين المصابة بالكسل بدلًا من العين السليمة وتعد هذه الطريقة أكثر شيوعًا في علاج الكثير من الحالات، وقطرات العين إذ إنه أحيانًا يوصي الطبيب المعالج في حالة الإصابة البسيطة بكسل العين بوضع بعض أنواع القطرات في العين السليمة بدلًا من تغطيتها بالرقعة وذلك من أجل إضافة بعض الغشاوة عند رؤية الأجسام القريبة فقط وأيضًا لكي يضعف تأثيره على رؤية الأجسام البعيدة؛ لذلك فهناك قطرات طبية معينة يحددها الطبيب في عملية العلاج لكي تجبر العين المصابة على تولي عملية الرؤية مما يحسن قدرتها مع مرور الوقت، وأخيرًا هناك العمليات الجراحية وهي في حالات نادرة جدًا ومنها وجود ما يحجب خط البصر داخل العين مثل إعتام عدسة العين، في حالة عدم فائدة النظارة الطبية وحدها كعلاج لحالات الحول، وفي حالات الاختلال العضلي لاستعادة توازن عضلات العين.

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