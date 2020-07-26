شرطة حائل: المسيء لعلم المملكة يعاني اعتلالات نفسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت الجهات الأمنية في منطقة حائل لشخص ظهر في مقطع فيديو يسيء إلى علم المملكة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هويته، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى تسليمه من قبل ذويه، واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

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