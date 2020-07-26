ضبط مستودع مخالف للمستلزمات الطبية بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الرقابة الصحية مستودعا مخالفا للمستلزمات الطبية تخزن بداخله المستلزمات بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات، وذلك ضمن حملة رقابية نفذتها الأمانة.

وأوضح مدير الرقابة الصحية فهد الدرعان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، حيث جرى رصد مخالفات منها تخزين المستلزمات الصحية بطرق غير آمنة، واتخذت الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

وأكد الدرعان أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق الاشتراطات، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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من جهة أخرى تفقد أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان أمس الأول متنزه الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ومتنزه جبل قارا بمدينة سكاكا، يرافقه عدد من المسؤولين في الأمانة.

ووجه الشرعان بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة للرفع من مستوى الخدمات فيها والتأكيد على الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستيعاب استقبال زيادة أعداد الزوار خلال عطلة العيد وجميع الأوقات خلال العام، والتأكد من توافر أقصى درجات السلامة في الألعاب وراحة مرتاديها إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.

وشدد على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع البلدي.