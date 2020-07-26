1968 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2541 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 2541 حالة، و30 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 266,941 حالة، منها 43,885 حالة نشطة، بينها 2120 حالة حرجة. الحالات الجديدة بحسب المدن 208 الهفوف 195 الطائف 126 الرياض 109 مكة المكرمة 90 حفر الباطن 86 المبرز 77 بريدة 64 الدمام 59 المدينة المنورة 58 عنيزة 41 جدة 36 جازان 33 الرس 29 تربة 28 الظهران 27 أبها 25 خميس مشيط 25 صامطة 24 شرورة 23 نجران 22 رياض الخبراء 21 ينبع 21 القطيف 20 الخبر 19 النماص 18 بيش 17 سبت العلاية 16 بللسمر 15 حائل 15 عفيف 14 الخرمة 14 القنفذة 13 أحد المسارحة 12 العيون 12 النعيرية 11 بيشة 11 رنية 11 الليث 10 أحد رفيدة 10 القوز 10 العقيق 10 المزاحمية 10 رأس تنورة 9 تبوك 9 محايل 9 السحن 9 البشائر 8 الزلفي 8 بقعاء 7 الدوادمي 7 سراة عبيدة 7 بقيق 7 قلوة 7 ضبا 6 خليص 6 بدر الجنوب 6 أبو عريش 6 تبالة 6 عيون الجواء 6 ظهران الجنوب 5 الحائط 5 ضرية Advertisements 5 القيصومة 5 صفوى 5 حريملاء 5 حوطة بني تميم 5 المظيلف 5 القرى 5 الريث 5 ميسان 4 الحرجة 4 الجبيل 4 مهد الذهب 4 بلجرشي 4 قرية العليا 4 القريع 3 الطوال 3 رفائع الجمش 3 الدائر 3 بارق 3 النبهانية 3 المندق 3 الحناكية 3 وادي الدواسر 2 الرين 2 عريعرة 2 عرعر 2 المجمعة 2 وادي بن هشبل 2 رابغ 2 قيا 2 الشملي 2 خيبر 2 صبيا 2 الخفجي 2 ضمد 2 فيفا 2 أضم 2 ثريبان 1 بطحاء 1 الموسم 1 ثول 1 العيدابي 1 حوطة سدير 1 البرك 1 المضة 1 الباحة 1 مليجة 1 الكامل 1 الغزاله 1 قصيباء 1 البدائع 1 ضرما 1 المجاردة 1 أملج 1 الوجه 1 السليل 1 شقراء 1 المذنب 1 بني حسن 1 الجفر 266,941 إجمالي الحالات 43,885 الحالات النشطة 220,323 المتعافون 2733 الوفيات

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