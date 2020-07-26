شكرا لقرائتكم خبر 1968 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2541 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الحالات الجديدة بحسب المدن
208 الهفوف
195 الطائف
126 الرياض
109 مكة المكرمة
90 حفر الباطن
86 المبرز
77 بريدة
64 الدمام
59 المدينة المنورة
58 عنيزة
41 جدة
36 جازان
33 الرس
29 تربة
28 الظهران
27 أبها
25 خميس مشيط
25 صامطة
24 شرورة
23 نجران
22 رياض الخبراء
21 ينبع
21 القطيف
20 الخبر
19 النماص
18 بيش
17 سبت العلاية
16 بللسمر
15 حائل
15 عفيف
14 الخرمة
14 القنفذة
13 أحد المسارحة
12 العيون
12 النعيرية
11 بيشة
11 رنية
11 الليث
10 أحد رفيدة
10 القوز
10 العقيق
10 المزاحمية
10 رأس تنورة
9 تبوك
9 محايل
9 السحن
9 البشائر
8 الزلفي
8 بقعاء
7 الدوادمي
7 سراة عبيدة
7 بقيق
7 قلوة
7 ضبا
6 خليص
6 بدر الجنوب
6 أبو عريش
6 تبالة
6 عيون الجواء
6 ظهران الجنوب
5 الحائط
5 ضرية
5 القيصومة
5 صفوى
5 حريملاء
5 حوطة بني تميم
5 المظيلف
5 القرى
5 الريث
5 ميسان
4 الحرجة
4 الجبيل
4 مهد الذهب
4 بلجرشي
4 قرية العليا
4 القريع
3 الطوال
3 رفائع الجمش
3 الدائر
3 بارق
3 النبهانية
3 المندق
3 الحناكية
3 وادي الدواسر
2 الرين
2 عريعرة
2 عرعر
2 المجمعة
2 وادي بن هشبل
2 رابغ
2 قيا
2 الشملي
2 خيبر
2 صبيا
2 الخفجي
2 ضمد
2 فيفا
2 أضم
2 ثريبان
1 بطحاء
1 الموسم
1 ثول
1 العيدابي
1 حوطة سدير
1 البرك
1 المضة
1 الباحة
1 مليجة
1 الكامل
1 الغزاله
1 قصيباء
1 البدائع
1 ضرما
1 المجاردة
1 أملج
1 الوجه
1 السليل
1 شقراء
1 المذنب
1 بني حسن
1 الجفر
266,941 إجمالي الحالات
43,885 الحالات النشطة
220,323 المتعافون
2733 الوفيات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.