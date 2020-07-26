اخبار السعوديه

1968 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2541 حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 1968 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2541 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 2541 حالة، و30 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 266,941 حالة، منها 43,885 حالة نشطة، بينها 2120 حالة حرجة.

الحالات الجديدة بحسب المدن

208 الهفوف

195 الطائف

126 الرياض

109 مكة المكرمة

90 حفر الباطن

86 المبرز

77 بريدة

64 الدمام

59 المدينة المنورة

58 عنيزة

41 جدة

36 جازان

33 الرس

29 تربة

28 الظهران

27 أبها

25 خميس مشيط

25 صامطة

24 شرورة

23 نجران

22 رياض الخبراء

21 ينبع

21 القطيف

20 الخبر

19 النماص

18 بيش

17 سبت العلاية

16 بللسمر

15 حائل

15 عفيف

14 الخرمة

14 القنفذة

13 أحد المسارحة

12 العيون

12 النعيرية

11 بيشة

11 رنية

11 الليث

10 أحد رفيدة

10 القوز

10 العقيق

10 المزاحمية

10 رأس تنورة

9 تبوك

9 محايل

9 السحن

9 البشائر

8 الزلفي

8 بقعاء

7 الدوادمي

7 سراة عبيدة

7 بقيق

7 قلوة

7 ضبا

6 خليص

6 بدر الجنوب

6 أبو عريش

6 تبالة

6 عيون الجواء

6 ظهران الجنوب

5 الحائط

5 ضرية

Advertisements

5 القيصومة

5 صفوى

5 حريملاء

5 حوطة بني تميم

5 المظيلف

5 القرى

5 الريث

5 ميسان

4 الحرجة

4 الجبيل

4 مهد الذهب

4 بلجرشي

4 قرية العليا

4 القريع

3 الطوال

3 رفائع الجمش

3 الدائر

3 بارق

3 النبهانية

3 المندق

3 الحناكية

3 وادي الدواسر

2 الرين

2 عريعرة

2 عرعر

2 المجمعة

2 وادي بن هشبل

2 رابغ

2 قيا

2 الشملي

2 خيبر

2 صبيا

2 الخفجي

2 ضمد

2 فيفا

2 أضم

2 ثريبان

1 بطحاء

1 الموسم

1 ثول

1 العيدابي

1 حوطة سدير

1 البرك

1 المضة

1 الباحة

1 مليجة

1 الكامل

1 الغزاله

1 قصيباء

1 البدائع

1 ضرما

1 المجاردة

1 أملج

1 الوجه

1 السليل

1 شقراء

1 المذنب

1 بني حسن

1 الجفر

266,941 إجمالي الحالات

43,885 الحالات النشطة

220,323 المتعافون

2733 الوفيات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1968 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2541 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا