الإطاحة بوافد تهجم على رجل أمن بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شخص تهجم على رجل أمن. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التى تسهم في تفشي ونقل كورونا ، بالقطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض مما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض عليه، بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

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