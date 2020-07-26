تطوير مهارات 430 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (عن بعد)، بتدريب 430,623 متدربا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية؛ سجلوا في 3,705 برامج تدريبية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية بتاريخ 28 ذو القعدة، حتى 2 ذو الحجة الحالي، وشملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، وشاركت فيها إدارات التدريب في إدارات التعليم بالمملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات السعودية.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة شهدت توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية، ونواتج التعلم، كما حققت مجموعة من الأهداف التي شملت رفع كفاءة الأداء، وتجويد نواتج التعلم، من خلال مبادرات ومشروعات نوعية، تتيح فرص التطوير المهني التعليمي لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، إضافة إلى دعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية.

وبلغ إجمالي عدد الزيارات لمنصة التدريب الصيفي الالكتروني 1,6 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي جلسات النظام 6,5 ملايين جلسة، خلال الفترة من 10 / 11 / 1441 حتى 2 / 12 / 1441.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلم للإسهام في تجويد نواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال استثمار قنوات التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وتطبيقات التقنية الحديثة.

كما يركز المشروع على دعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني، واستيفاء متطلبات الترقية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التربوية والتعليمية.

البرامج الأكثر تسجيلا خلال هذه المرحلة

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دورات المناهج وطرق التدريس

114,411 مستفيدا ومستفيدة سجلوا بها

القيادة

84,757 متدربا ومتدربة سجلوا بها

التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم

70,163 متدربا ومتدربة سجلوا بها