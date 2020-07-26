القبض على منتحل صفة رجل أمن في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة على مواطن، إثر تورطه بارتكاب 3 جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية قبضت على المواطن وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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