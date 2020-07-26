جولات رقابية على المنشآت الصحية بالخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، كثفت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، استعداد إدارة صحة البيئة منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بتكثيف الجولات الرقابية، على محلات الحلويات والمكسرات وصالونات الحلاقة والسوبر ماركت والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين واستيفائهم للشروط الصحية، وصلاحية المواد الغذائية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار العدوى، وسريان الشهادات الصحية للعاملين ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة.

ونوه باستمرارية الجولات على جميع المنشآت الصحية التي لها علاقة بصحة المستهلك لرصد أي مخالفات تمس الصحة العامة بهدف حماية المستهلك والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين، داعيا الجميع بالإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية من خلال مركز «940».

إلى ذلك نفذت أمانة المنطقة الشرقية 617 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

من جولات الأمانة: