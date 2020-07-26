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جاءت الطائف، اليوم، كثاني أكبر مدينة بالمملكة من حيث الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، بعد تسجيلها 195 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليُصبح الإجمالي 9427 إصابة منذُ بدء الجائحة.
ولم تُسجل الطائف اليوم أي حالة وفاة - ولله الحمد - حيث استقرت عند 80 وفاة بسبب الفيروس، في حين بلغت حالات التعافي الجديدة 91 حالة تُضاف للحالات السابقة والتي وصلت إلى 7583 حالة تعافٍ، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 1764 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية جراء إصابتها بالفيروس .
فيروس كورونا الجديد
"الطائف" تحل ثانياً في الإحصائية اليومية لإصابات كورونا بـ 195 إصابةفهد العتيبي الخليج 365 2020-07-26
جاءت الطائف، اليوم، كثاني أكبر مدينة بالمملكة من حيث الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، بعد تسجيلها 195 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليُصبح الإجمالي 9427 إصابة منذُ بدء الجائحة.
ولم تُسجل الطائف اليوم أي حالة وفاة - ولله الحمد - حيث استقرت عند 80 وفاة بسبب الفيروس، في حين بلغت حالات التعافي الجديدة 91 حالة تُضاف للحالات السابقة والتي وصلت إلى 7583 حالة تعافٍ، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 1764 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية جراء إصابتها بالفيروس .
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
06:07 PM
بلغ الإجمالي 9427.. وتسجل 91 حالة تعافٍ
جاءت الطائف، اليوم، كثاني أكبر مدينة بالمملكة من حيث الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، بعد تسجيلها 195 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليُصبح الإجمالي 9427 إصابة منذُ بدء الجائحة.
ولم تُسجل الطائف اليوم أي حالة وفاة - ولله الحمد - حيث استقرت عند 80 وفاة بسبب الفيروس، في حين بلغت حالات التعافي الجديدة 91 حالة تُضاف للحالات السابقة والتي وصلت إلى 7583 حالة تعافٍ، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 1764 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية جراء إصابتها بالفيروس .
، "الطائف" تحل ثانياً في الإحصائية اليومية لإصابات كورونا بـ 195 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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