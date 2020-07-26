- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تسيير دوريات ميدانية وتوعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.
كما قام رئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القرني، بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.
وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، إلى أن هذه الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض، تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وتطبيقًا لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل الهيئات والمراكز الإشرافية مع أخذ كل التدابير الوقائية من منسوبي الهيئة؛ حماية لأنفسهم وللمجتمع.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 06:34 PM
لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنةهيئة الرياض تسير دوريات ميدانية وتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى
بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تسيير دوريات ميدانية وتوعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.
كما قام رئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القرني، بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.
وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، إلى أن هذه الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض، تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وتطبيقًا لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل الهيئات والمراكز الإشرافية مع أخذ كل التدابير الوقائية من منسوبي الهيئة؛ حماية لأنفسهم وللمجتمع.
، هيئة الرياض تسير دوريات ميدانية وتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرياض تسير دوريات ميدانية وتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.