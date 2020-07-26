، بلدية صامطة تباشر إصلاح أعطال فوانيس الكهرباء ،

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واصلت بلدية محافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء والخدمات، حملتها لصيانة الفوانيس القديمة واستبدال التالف منها.
وتعمل فرقة الصيانة والكهرباء وقسم الخدمات أيضًا على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق والشوارع، واستبدال عدد من الفوانيس بأخرى بالقرى التابعة خدميًّا للمحافظة.
يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة شوارع المحافظة وقراها.
كما عملت الفرق على صيانة القواطع واللوحات الكهربائية في الطرق الرئيسة والفرعية، والتي تعمل على إيصال التيار الكهربائي لفوانيس الطرقات.
وباشرت البلدية عددًا من بلاغات الكهرباء وجرى التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي.
وقال رئيس قسم الخدمات ببلدية صامطة، عبده بن محمد بدوي: إنه وبتوجيه مباشر من رئيس البلدية، الدكتور سالم بن علي منيف، عملت الفرق الميدانية على صيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها لتحقيق أفضل مستوى من الجودة للحفاظ عليها، بصيانة عدد من الفوانيس القديمة وتركيب أخرى جديدة بالمحافظة وقراها وفي مواقع متفرقة.
وأضاف: كما قامت الفرق على إصلاح المظلات الساقطة بسبب الرياح والأمطار في سوق الأسر المنتجة، مؤكدًا أن البلدية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 06:31 PM
في إطار الارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة الشوارعبلدية صامطة تباشر إصلاح أعطال فوانيس الكهرباء
واصلت بلدية محافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء والخدمات، حملتها لصيانة الفوانيس القديمة واستبدال التالف منها.
وتعمل فرقة الصيانة والكهرباء وقسم الخدمات أيضًا على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق والشوارع، واستبدال عدد من الفوانيس بأخرى بالقرى التابعة خدميًّا للمحافظة.
يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة شوارع المحافظة وقراها.
كما عملت الفرق على صيانة القواطع واللوحات الكهربائية في الطرق الرئيسة والفرعية، والتي تعمل على إيصال التيار الكهربائي لفوانيس الطرقات.
وباشرت البلدية عددًا من بلاغات الكهرباء وجرى التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي.
وقال رئيس قسم الخدمات ببلدية صامطة، عبده بن محمد بدوي: إنه وبتوجيه مباشر من رئيس البلدية، الدكتور سالم بن علي منيف، عملت الفرق الميدانية على صيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها لتحقيق أفضل مستوى من الجودة للحفاظ عليها، بصيانة عدد من الفوانيس القديمة وتركيب أخرى جديدة بالمحافظة وقراها وفي مواقع متفرقة.
وأضاف: كما قامت الفرق على إصلاح المظلات الساقطة بسبب الرياح والأمطار في سوق الأسر المنتجة، مؤكدًا أن البلدية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات.
، بلدية صامطة تباشر إصلاح أعطال فوانيس الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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