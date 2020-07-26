7 أعشاب رائعة لمرضى السكري

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، ومع ذلك فإن هناك الكثير من السلوكيات يستطيع المريض من خلالها إدارته والتحكم فيه، ولتحقيق أفضل النتائج فإنه لا بد من الجمع بين الدواء ونظام غذائي جيد وروتين تمرين مناسب ومكملات غذائية قوية، ولذلك إليك قائمة بأفضل 7 أعشاب يتجاهلها بعض مرضى السكري رغم أهميتها، بحسب موقع Daily Health Post.

1- الأشواغاندا:

يتم استخدام هذا العشب الطبي القديم لأكثر من 3000 سنة، وهو نبات ينمو في الهند والشرق الأوسط وأجزاء من إفريقيا، وثبت أنه يعمل على تخفيف التوتر وخفض ضغط الدم وتحسين التركيز، بجانب ضبط مستويات السكر في الجسم.

2- المورينغا:

تنمو هذه الشجيرة في شبه القارة الهندية ولها العديد من الاستخدامات المختلفة، فيستخدم البعض بذورها وآخرون يفضلون الأوراق.

وتُساهم أوراق المورينغا بشكل كبير في خفض مستويات السكر في الدم، كما أنها غنية أيضًا بمضادات الأكسدة ومغذية للغاية، وتخفض الكوليسترول، ولكن لا يجب تناولها بشكل زائد، لذلك ينبغي الحصول على مشورة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة.

3- سبيرولينا:

سبيرولينا هو مكمل غذائي طبيعي مصنوع من البكتيريا الزرقاء، ويتم إنتاجها من ثلاثة أنواع مميزة من الطحالب وهي: Arthrospira platensis و A. fusiformis و A. maxima؛ ولذلك فهي غنية للغاية بمجموعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة بشكل كبير لأجسامنا وأدمغتنا، ومنها فيتامين B1 و B2 و B3 والحديد والنحاس والبروتينات، وكذلك المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وغيرها.

4- البنجر:

يستخدم البنجر على نطاق واسع في معظم المطابخ حول العالم؛ وذلك لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية وله خصائص طبية لا تحصى، فهو غني بفيتامين C والكثير من الألياف، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين B6، والمنغنيز، والحديد، والفوسفور.

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وتم اختبار البنجر مرات لا حصر لها من حيث فعاليته على مرضى السكري، وأظهر في كل مرة أنه له نتائج مدهشة في خفض مستويات السكر.

5- شاي الماتشا:

شاي الماتشا الخضراء الياباني هو مسحوق أخضر يُزرع خصيصًا لخصائصه الطبية، وقد ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

6- فاكهة الراهب أو Siraitia grosvenorii:

تتميز هذه الفاكهة باسم غريب وخصائص غريبة، فهي تُزرع في جنوب الصين وشمال تايلاند، وهي شديدة الحلاوة، أحلى بمقدار 300 مرة من السكر، وذلك بسبب مادة الـ mogrosides وهي من المضادات القوية للأكسدة.

ومع خصائصها المذهلة المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان، فهي أيضًا خالية تمامًا من أي كربوهيدرات وسعرات حرارية.

7- عصير عشبة القمح:

يُصنع من عشبة القمح Wheatgrass يأتي غالبًا في شكل مسحوق ويستخدم كعصير طازج، ويضم عناصر غذائية مدهشة تشمل المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والإنزيمات والبروتينات والفيتامينات A و C و E و K و B وأكثر من ذلك بكثير.

ويعتبر عصير عشبة القمح مفيدًا جدًا للهضم وخفض مستويات الكوليسترول.

وفيما يتعلق بمرض السكري، فإن عشبة القمح لها دور إيجابي في تحسين مستويات الجلوكوز والدهون، وخفض مستويات السكر في الدم، ولها أيضًا بعض الآثار الجانبية البارزة في مقاومة الغثيان والصداع والإمساك، ولكن ينبغي استشارة الطبيب حول الجرعات دقيقة.

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