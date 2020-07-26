مميزات جديدة في Google Messages ينافس به WhatsApp

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

طورت شركة قوقل مميزات مثيرة طال انتظارها في تطبيق Google Messages لينافس به تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp.

وقالت قوقل إن تحديث الرسائل الجديد هذا يساعد الناس على التواصل أكثر وبصورة أكثر تعبيرًا عن المعتاد، وتابعت: هذه الأيام يتواصل الأشخاص مع أحبائهم كثيرًا لعدم إمكانية رؤيتهم شخصيًا، لذلك فالبقاء على اتصال دائم معهم أمر مهم، وقد يعني ذلك سرعة الرد أو إظهار الدعم أو مشاركة التحديثات اليومية.

وفيما يلي 5 طرق تساعدك بها Google Messages في التواصل مع الأشخاص المهمين لك بطرق أكثر شخصية وتعبيرًا.

1- الرموز التعبيرية المتحركة:

للوصول إلى الرموز التعبيرية المتحركة، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الرسالة لرؤية الخيارات المتاحة لك، وهي تشمل إظهار الحب والضحك والمفاجأة والحزن والغضب والكراهية.

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2- ميزة الرد الذكي:

وهو يتضمن الآن ملصقات مقترحة تظهر تلقائيًا أثناء المراسلة النصية.

3- محرر الصور:

يتضمن Google Messages أيضًا على محرر صور، يتيح للمستخدم تعديل الصورة بسهولة ومشاركتها داخل الدردشة، حيث يمكنك التقاط صورة بالكاميرا داخل التطبيق ثم الرسم على الصورة قبل مشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة.

4- التسجيل الصوتي:

وهو تحديث جديد على تطبيق الرسائل من قوقل، لكنه متوفر بالفعل على واتس آب.

5- ربط تطبيق الرسائل النصية بتطبيق الفيديو:

ومن ضمن الميزات الجديدة الأخيرة المضافة إلى Google Messages هي القدرة على بدء مكالمة فيديو بسهولة عبر Google Duo.

وقالت قوقل في شرحها لهذه الوظيفة: في الأشهر القليلة الماضية، كان معظمنا يعتمدون على طرق مختلفة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة لأننا لا نراهم شخصيًا، ونحن الآن ندمج مكالمات الفيديو في الرسائل، فبات من السهل نقل محادثتك من الرسائل النصية إلى مكالمة فيديو، وذلك من خلال النقر على زر مكالمة الفيديو في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق، لتتمكن بسهولة من بدء مكالمة فيديو عبر Google Duo مع الشخص الذي تراسله.

وبعض هذه الميزات الجديدة متاحة بالفعل على تطبيقات الدردشة المنافسة، ولكن الملايين من مستخدمي Google Messages سيرحبون بلا شك بمجموعة المميزات المحسنة.

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