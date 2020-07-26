فيديو يفسر أسباب العلامات الملونة في صحن الطواف

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، عن سبب وضع علامات ملونة في صحن الطواف، مشيرًا إلى أن الاستعدادات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله في المسجد الحرام قد اكتملت.

تحقيق التباعد الاجتماعي

ولفت خلال حديثه مع قناة الإخبارية إلى وجود علامات ملونة في صحن الطواف، حيث تم تقسيم الحجاج إلى مجموعات تتبع ألوانًا مُحددة، حيث ستقوم كل مجموعة بالطواف على العلامات ذات الألوان المُخصصة لهم.

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وأشار إلى أن عملية الطواف ستضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الحجاج، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة بكورونا بين الحجيج.

جهود الصحة تتواصل

من جهة أخرى تتواصل جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، حيث تُنفذ العديد من الإجراءات الطبية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19 والتي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج من مهددات الجائحة.

وتحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين، والعمل على تطبيق مبدأ “العزل الصحي” قبل وبعد أداء فريضة الحج على جميع حجاج هذا العام، وذلك بهدف التأكد من خلوهم تمامًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمان سلامة الجميع خلال موسم الحج.

وخلال موسم حج هذا العام يؤدي المسلمون من 160 جنسية، فريضة الحج وفق أعلى المعايير الصحية الآمنة، التي تطبق اشتراطات التباعد الاجتماعي بكل صرامة لضمان سلامة الجميع، حيث دعت وزارة الصحة جميع الحجاج إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

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