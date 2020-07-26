جازان تسجل 117 حالة كورونا جديدة وتعافي 154

2020-07-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 36 إصابة، وصامطة 25 إصابة، وبيش 18 إصابة، وأحد المسارحة 13 إصابة، وأبو عريش 6 إصابات، والريث 5 إصابات، والدائر 3 إصابات، والطوال 3 إصابات، وصبيا إصابتين، وفيفاء إصابتين، وضمد إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العيدابي، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 154 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في جازان.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5208 حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3813 حالة، وبلغ عدد الوفيات 59 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1336 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 266941 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 220323 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2733 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 43885 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2120 حالة.

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