شكرا لقرائتكم خبر 3500 عامل وعاملة لتعقيم المسجد الحرام وتعطيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جندت إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 3500 عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث تعمل على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد ويغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه مرات عدة يوميا بمشاركة عمال وعاملات يعملون على ورديات خلال 24 ساعة، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام، وتستخدم يوميا كمية من المطهرات أثناء الغسيل، ومعدات غسيل حديثة، ومعقمات، ومعطرات. كما تعمد إدارة التطهير إلى غسل صحن المطاف بالكامل وحجر إسماعيل عليه السلام، ومسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم، وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد غسلها كما يتم غسل المكبرية وتعقيمها على مدار اليوم. من أعمال إدارة التطهير 10 غسلات يوميا للمسجد الحرام وساحاته

3500 عامل وعاملة يشاركون في الغسيل

3 ورديات خلال 24 ساعة

54,000 لتر من المطهرات تستخدم يوميا

95 معدة غسيل حديثة 24,000 لتر من المعقمات، منها: 1500 لتر للأسطح

900 لتر معقمات يدوية

1050 لترا من المعطرات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3500 عامل وعاملة لتعقيم المسجد الحرام وتعطيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.