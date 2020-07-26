شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة بلا تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الجهات الأمنية المختصة غرامات بحق 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة بلا تصريح بواقع 10 آلاف ريال لكل شخص.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد جرى إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءا من 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.