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معاقبة 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة بلا تصريح

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- بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الجهات الأمنية المختصة غرامات بحق 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة بلا تصريح بواقع 10 آلاف ريال لكل شخص.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة ، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد جرى إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءا من 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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