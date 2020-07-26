شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 17 طن مواد غذائية فاسدة في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 17 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك ضمن جولات رقابية مكثفة، شملت عددا من الأسواق والمراكز الكبرى الخاصة بأسواق الخضار والفواكه. ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940 أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة لها لمعالجة ذلك، مشددة على الممارسين والباعة بالتقيد بالتعليمات حفاظا على سلامة المواطن والمقيم.

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