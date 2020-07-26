شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 17 طن مواد غذائية فاسدة في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940 أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة لها لمعالجة ذلك، مشددة على الممارسين والباعة بالتقيد بالتعليمات حفاظا على سلامة المواطن والمقيم.
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