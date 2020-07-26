حملة تحذر من الإسراف في استخدام الأدوية البيطرية للأضاحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والمكاتب والوحدات التابعة أمس الأول الحملة الإرشادية للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، حذرت الحملة من الإسراف في استخدام الأدوية البيطرية للأضاحي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة تهدف إلى التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، والتوعية بكيفية تمييز الأضحية السليمة من المريضة قبل الذبح وبعده، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة، والحث على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والتوعية بالطرق المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح، وكذلك تقديم الإرشادات الصحية البيطرية.

وبين أن الحملة الإرشادية تهدف أيضا للتوعية والتحذير من الإسراف في الاستخدام المفرط للأدوية والمضادات الحيوية البيطرية وأثرها، وذلك بمراعاة فترة التحريم وعدم بيعها خلال هذه الفترة.

وشدد على جميع المربين والباعة والمشترين بضرورة تطبيق نظام الرفق بالحيوانات وعدم الإساءة لها، كوضعها في مكان غير لائق، أو عرض حيوانات مريضة ولم يتم علاجها، أو تركها بلا طعام أو شراب.

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ولفت المهندس المطيري إلى أن الفرقة البيطرية ستتواجد إلى يوم عيد الأضحى المبارك، وسوف تجوب الأسواق الخاصة ببيع الماشية والأعلاف والمسالخ التابعة لمحافظات المنطقة (الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، وأسواق الثقبة)، مشيدا بالتعاون البناء مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في تنفيذ وإنجاح هذه القافلة.

وبين أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه الفترة ستكون عن طريق استخدام رمز (QR) يوجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية، إضافة إلى التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة، ولتقليل تداول الأوراق، لما في ذلك من خطورة وأثر في نقل الأمراض.

من أهداف الحملة: