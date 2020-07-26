إزالة تعديات على مليوني م2 بالطائف

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ورصدت الفرق الرقابية إقامة إحداثات متعددة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي استوجبت التعامل الفوري معها، وعملت آليات الأمانة على إزالة التعديات، ضمن الجهود المتواصلة لإزالة الإشغالات المخالفة عن الأراضي المخصصة للمشاريع التنموية والقطاعات الخدمية وفق الخطط المستقبلية للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن العديد من أعمال التعدي تهدف إلى حيازة الأراضي وإقامة أشكال مختلفة من الإشغالات غير نظامية وتحويلها من أراض مخصصة للمنفعة العامة لمواقع ذات منافع شخصية دون وجه حق.
وأشارت إلى أن التعامل الفوري يطال جميع التعديات مع تطبيق الأنظمة الرادعة بحق المحدثين، حيث تتم أعمال الإزالة الفورية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين بالتنسيق مع جهات الاختصاص والفرق الأمنية.
وأكدت أن 11 بلدية فرعية تسير مراقبيها في جولات ميدانية يومية لرصد التعدي بجميع أشكاله على الأراضي الحكومية في مراحله الأولى، والتعامل مع الإحداث المخالف فورا.
من الإحداثات:
- أسوار ومظلات
- غرف من الصفيح
- حظائر للماشية
- منشآت سكنية
- عقوم ترابية
- أسواق عشوائية لبيع الماشية
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