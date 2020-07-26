اخبار السعوديه

مصادرة فواكه في مكة وتسليمها لجمعية خيرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر مصادرة فواكه في مكة وتسليمها لجمعية خيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية، نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 130 كجم من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبين دور البلدية في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والحد منها لما لها من أضرار؛ نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلا عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير وتعطيل الحركة المرورية في الشوارع والأماكن العامة.

وأكد استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيرا إلى أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة فواكه في مكة وتسليمها لجمعية خيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا