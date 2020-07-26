شكرا لقرائتكم خبر مصادرة فواكه في مكة وتسليمها لجمعية خيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 130 كجم من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبين دور البلدية في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والحد منها لما لها من أضرار؛ نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلا عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير وتعطيل الحركة المرورية في الشوارع والأماكن العامة.
وأكد استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيرا إلى أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.
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