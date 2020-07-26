محمد بن مسعود - الدمام - ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى البرنامج إضافة إلى قوائم جديدة أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الخليج 365" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف "حافظ" أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة. 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 05:50 PM ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى البرنامج إضافة إلى قوائم جديدة Advertisements البنوك لـ"الخليج 365": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل البنوك لـ"الخليج 365": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الخليج 365" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف "حافظ" أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة. الكلمات المفتاحية ، البنوك لـ"الخليج 365": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل ،

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