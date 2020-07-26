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وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة، ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة.
وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": تساعدك هذه الخدمة بتسجيل عقارك في الضريبة، وإصدار رقم ضريبي للأفراد، وبرفع الإقرار الضريبي نيابةً عن الفرد، و إصدار فاتورة ضريبية مستحقة "في حال كان العقار خاضعاً للضريبة"، وإمكانية سدادها عبر "سداد".
واختتمت: في حال كان الفرد يرغب بتعديل الإقرار وإضافة أنشطة عقارية أخرى، "مثل الإيجارات التجارية"، فيمكن تعديل الإقرار عبر البوابة الإلكترونية.
الزكاة والدخل
"الزكاة والدخل" توفر خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفرادذياب الشمري الخليج 365 2020-07-26
وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة، ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة.
وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": تساعدك هذه الخدمة بتسجيل عقارك في الضريبة، وإصدار رقم ضريبي للأفراد، وبرفع الإقرار الضريبي نيابةً عن الفرد، و إصدار فاتورة ضريبية مستحقة "في حال كان العقار خاضعاً للضريبة"، وإمكانية سدادها عبر "سداد".
واختتمت: في حال كان الفرد يرغب بتعديل الإقرار وإضافة أنشطة عقارية أخرى، "مثل الإيجارات التجارية"، فيمكن تعديل الإقرار عبر البوابة الإلكترونية.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:10 PM
لتسهيل التزامهم وإصدار الرقم الضريبي والفاتورة المستحقة
وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة، ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة.
وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": تساعدك هذه الخدمة بتسجيل عقارك في الضريبة، وإصدار رقم ضريبي للأفراد، وبرفع الإقرار الضريبي نيابةً عن الفرد، و إصدار فاتورة ضريبية مستحقة "في حال كان العقار خاضعاً للضريبة"، وإمكانية سدادها عبر "سداد".
واختتمت: في حال كان الفرد يرغب بتعديل الإقرار وإضافة أنشطة عقارية أخرى، "مثل الإيجارات التجارية"، فيمكن تعديل الإقرار عبر البوابة الإلكترونية.
، "الزكاة والدخل" توفر خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد ،
المصدر : الخليج 365
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