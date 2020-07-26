، عسير.. جاهزية 2372 مسجدًا وجامعًا لصلاة عيد الأضحى ،

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أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تجهيز 2372 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، في إطار الجهود التي تنفذها الوزارة للعناية بالمساجد.
وصرّح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، بأن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى بلغ نحو 1972، والمساجد الإضافية 400 في المنطقة تمت مراعاة جاهزيتها لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ كل التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي المساجد.
ونوه مدير عام الفرع، بجهود منسوبي المساجد والمراقبين ومشرفي الصيانة والتشغيل لتهيئة المساجد والجوامع، بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والبركات، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.
يذكر أن الصلاة ستقام بعد الإشراق بنحو ربع ساعة، ٠٢ . ٦ صباحًا.
عسير.. جاهزية 2372 مسجدًا وجامعًا لصلاة عيد الأضحىرائد القرفي الخليج 365 2020-07-26
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تجهيز 2372 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، في إطار الجهود التي تنفذها الوزارة للعناية بالمساجد.
وصرّح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، بأن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى بلغ نحو 1972، والمساجد الإضافية 400 في المنطقة تمت مراعاة جاهزيتها لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ كل التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي المساجد.
ونوه مدير عام الفرع، بجهود منسوبي المساجد والمراقبين ومشرفي الصيانة والتشغيل لتهيئة المساجد والجوامع، بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والبركات، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.
يذكر أن الصلاة ستقام بعد الإشراق بنحو ربع ساعة، ٠٢ . ٦ صباحًا.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:10 PM
بما يوافق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تجهيز 2372 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، في إطار الجهود التي تنفذها الوزارة للعناية بالمساجد.
وصرّح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، بأن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى بلغ نحو 1972، والمساجد الإضافية 400 في المنطقة تمت مراعاة جاهزيتها لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ كل التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي المساجد.
ونوه مدير عام الفرع، بجهود منسوبي المساجد والمراقبين ومشرفي الصيانة والتشغيل لتهيئة المساجد والجوامع، بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والبركات، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.
يذكر أن الصلاة ستقام بعد الإشراق بنحو ربع ساعة، ٠٢ . ٦ صباحًا.
، عسير.. جاهزية 2372 مسجدًا وجامعًا لصلاة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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