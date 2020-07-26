شكرا لمتابعة خبر عن 19 وفاة جديدة بكورونا في الرياض ترفع الحصيلة إلى 768 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انخفضت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الرياض، حيث سجلت 126 إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للحالات المسجلة في المملكة إلى 266,941 حالة.

وسجلت عفيف 15 حالة، ثم 10 حالات في المزاحمية، أما الزلفي فقد تم رصد 8 حالات، بعدها الدوادمي 7 حالات، وفي حريملاء وحوطة بني تميم تم رصد 5 حالات، ثم 3 حالات في وادي الدواسر؛ فيما سجلت الرين والمجمعة حالتين، أما السليل وضرماء وشقراء فقد تم تسجيل حالة واحدة.

ووصل إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45743 حالة تعافٍ، حيث سجلت 19 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 768 حالة وفاة.