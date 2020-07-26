شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني في الحج يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم، من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة لللجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها.

وبين المتحدث الرسمي لقوات الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة، تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظا على سلامتهم، من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقار، كالشاشات والدوائر التلفزيونية في مقر إقامتهم، وهواتف الحجاج، واللوحات الإرشادية.