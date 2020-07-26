شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية بالرياض تُهيئ 3607 جوامع ومساجد إضافية لصلاة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض نحو 3607 جوامع ومساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هــ، بمدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة له بالمنطقة.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي أن جميع الجوامع والمساجد جاهزة لأستقبال المصلين ، منوهاً إلى أهمية تعاون الجميع على تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين.

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وبين أن الفرع وجه شركات الصيانة والتشغيل وبوقت مبكر لتهيئتة الجوامع والمساجد الإضافية بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين.

من ناحية أخرى، حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:36 صباحاً بمشيئة الله تعالى، كما حدد مواقيت بقية المحافظات عبر برووشرات تم نشرها عبر حساب الوزارة بتويتر ، داعياً الجميع إلى مرعاة فوارق التوقيت.