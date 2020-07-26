شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية تغلق الطريق السريع 7 بالجبيل لإجراء أعمال صيانة الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى): قررت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إغلاق الطريق 7 بالجبيل وذلك نظرا لأعمال صيانة الطرق في مدينة الجبيل الصناعية، موضحة بأنه سيتم إغلاق أجزاء من الطريق 7 ما بين الطريق 6 وطريق الملك فيصل بإتجاه الجنوب وباتجاه الشمال. قررت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إغلاق الطريق 7 بالجبيل وذلك نظرا لأعمال صيانة الطرق في مدينة الجبيل الصناعية، موضحة بأنه سيتم إغلاق أجزاء من الطريق 7 ما بين الطريق 6 وطريق الملك فيصل بإتجاه الجنوب وباتجاه الشمال. وقالت الهيئة بأن الإغلاق سيتم يوميا إبتداء من يوم الإثنين الموافق 27/7/2020 وحتى 3/8/2020 من الساعة 4 صباحا وحتى 5 مساءا.

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