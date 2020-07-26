صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع الملك فاروق بالجامع الأزهر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية، عن زيارة ‏الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مصر عام 1946 م. كشفت صورة تاريخية، عن زيارة ‏الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مصر عام 1946 م. وأظهرت الصورة الملك المؤسس برفقة الملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله - في الجامع الأزهر بالقاهرة 1946م، وسط حضور كبير من المسؤولين في مصر.

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