شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شركة المياه تكشف السبب الرئيسي في ارتفاع الفواتير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع فواتير المياه الشهرية للعملاء، ومنها التسربات الداخلية بـ82%، وأبرزها "العوامة 79%، رقبة الخزان 70%، كرسي المرحاض 65%".

وأوضحت الشركة، لقناة "الإخبارية" أنه يتم حل تلك المشكلة بالكشف عن العقارات التي تعاني التسريبات الداخلية وإصلاحها، لافتة إلى أنه تم تركيب الأدوات المرشدة لـ1000 منزل لعملاء فواتيرهم مرتفعة.

وقالت أن أغلب العملاء الذين تمت زيارتهم والكشف على منازلهم لديهم أكثر من نوع تسرب؛ فيما ترتفع الفواتير أيضًا بسبب تحديث بيانات العقار واستحقاق تقسيم الوحدات، والذي يمثل نسبة 16% من أسباب ارتفاع الاستهلاك، فضلًا عن نسبة 2% تسببت فيها قراءات العدادات القديمة.