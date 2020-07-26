شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الحج: انتهاء العزل المؤسسي للحجاج 8 ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن العزل المؤسسي للحجاج يستمر حتى يوم الثامن من ذي الحجة الجاري، وبعد ذلك ننتقل مع الحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية، ثم إلى عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن الوزارة تركز على التأكد من سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم، مؤكدًا أنه تقسيم الحجاج إلى مجموعات خلال الطواف لتحقيق التباعد.

وكان نائب الحج قد أشار إلى إلزام ضيوف الرحمن الذين وقع الاختيار عليهم بارتداء الأساور الإلكترونية للحرص على تطبيقهم "للعزل المنزلي"، قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة.

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