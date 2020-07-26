شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد عمل هيئة الزكاة والدخل خلال عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن مواعيد عمل مركز الاتصال الموحد 19993 خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة، أن العمل سيبدأ في الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بشكل يومي، بالإضافة إلى وجودها على مدار الساعة في "تويتر"، والمحادثات المباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية، تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر ذاته.