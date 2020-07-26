شكرا لمتابعة خبر عن تعليق ساخر من عبدالرحمن بن مساعد على دعوة وزير لبناني للمستثمرين العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن تعليق ساخر له على دعوة وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في بلاده.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا " .

وتابع "بن مساعد" ساخراً: " فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة " .