أخبار السعودية اليوم.. تصريحات متفائلة من «الصحة» بشأن كورونا.. وعقوبات تنتظر حج المقيم دون تصريح

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الأحد 26 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: الأرصاد تعلن استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق، وتصريحات متفائلة من وزارة الصحة بشأن كورونا، وإبعاد ومنع من دخول المملكة عقوبة حج المقيم دون تصريح.

هل يُمكن تجديد إقامة الوافد من خارج المملكة؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مدى إمكانية تجديد الإقامة في حال انتهائها إذا كان خارج المملكة.

«إيداع» تعلن نقل الأسهم المجانية لمساهمي أرامكو

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، عن نقل الأسهم المجانية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) للمساهمين المستحقين.

الأرصاد تعلن «طقس الأحد»: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات 7 مناطق قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

تصريحات متفائلة من «الصحة» بشأن أزمة كورونا: تجاوزنا الأسوأ

كشفت وزارة الصحة أنه قد نكون وصلنا إلى قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وأنه قد يكون الأسوأ -بإذن الله- قد مَرّ! واصفة الاستقرار في أعداد الحالات بأنه من الأمور المبشرة.

«البيئة» تعلن المواعيد الجديدة لصرف دعم صغار مربّي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، تغيير موعد صرف دعم صغار مربي الماشية، مشيرةً إلى طريقة الحصول على الدعم.

أمانة العاصمة المقدسة تُبرم عقدًا لتشغيل شبكات الإنارة بمكة المكرمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 15.775.431 ريالًا لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بمجال شبكات الإنارة، ولمدة 36 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ استلام الموقع.

تعرف على تفاصيل مبادرة «مساكن» من المؤسسة العامة للتقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن برنامج «مساكن» لتوفير التمويل المنخفض التكلفة للمواطنين من موظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، مشيرةً إلى توفير 9 آلاف عقد تمويل سكني.

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إجراءات تطهير المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال الحجاج

تقوم إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام، إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك على مدار 24 ساعة.

إزالة إحداثات غير نظامية على مساحة مليوني متر مربع بـ«الطائف الجديد»

أزالت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، تعديات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء شمال الطائف.

إغلاق منتجع سياحي بسبب مخالفات صحية في أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير أحد المنتجعات السياحية بمدينة أبها، بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية.

إبعاد ومنع من دخول المملكة عقوبة حج المقيم دون تصريح

حذر «الأمن العام» المقيمين من مخالفة تعليمات الحج بدون تصريح.

في عيد الأضحى.. المرور يوضح 5 خطوات عليك اتباعها قبل السفر بمركبتك

أوضحت الإدارة العامة للمرور 5 خطوات على الأفراد الذين يسافرون بمركباتهم في عيد الأضحى المبارك لتجنب الحوادث المرورية.

وزارة النقل: 4 نصائح لتجنُّب النعاس أثناء القيادة في السفر

وجهت وزارة النقل، عدة نصائح لتجنب النعاس أثناء قيادة المركبة على الطرق خلال السفر.

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