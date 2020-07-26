«الزكاة والدخل» تُحدد طريقة التواصل معها ومواعيدها خلال إجازة الحج

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مواعيد عمل مركز الاتصال الموحد 19993 التابع لها خلال إجازة الحج.

وحددت الهيئة أوقات عمل مركز الاتصال الموحد، والذي يبدأ من 8 صباحًا حتى 4 مساءً يوميًا.

وأكَّدت الهيئة وجودها على مدار الساعة عبر حساب تويتر، والمحادثات المباشرة عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق البريد الإلكتروني.

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وأرفقت الهيئة إنفوجرافًا يوضح مواعيد عمل مركز الاتصال الموحد، مع تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة: «نسعد بتواصلكم خلال إجازة موسم الحج في الأوقات التالية».

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