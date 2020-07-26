شرطة مكة تلقي القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن

كان يستوقف الوافدين ويستولي على أموالهم

ألقت شرطة منطقة مكة القبض على مواطن تورط في ارتكاب 3 جرائم انتحال صفة رجل أمن، وفق ما أعلنته الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. وأوضحت الشرطة أن المتهم كان يستوقف الوافدين ويستولي على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، مضيفةً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا شرطة مكة: الشخص الذي ظهر بزيّ عسكريّ يمتطي جملًا في أحد الشوارع يعاني اعتلالات نفسية

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