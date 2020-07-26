«تعليم الرياض» يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية

انطلقت اليوم الأحد، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عملية ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية للفصل الدراسي الأول 1442هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أنَّ عملية ترحيل المقررات الدراسية تهدف إلى الاستعداد المبكر لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي الجديد .

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وبيَّن أن عملية الترحيل اليوم ستكون مخصصة للمدارس الابتدائية الحكومية مشيرًا أنه ستستمر عملية ترحيل المقررات الدراسية حتى اكتمالها في جميع المدارس التابعة للمنطقة .

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