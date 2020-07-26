«تعليم الرياض» يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية

بهدف الاستعداد المبكر لبداية مثالية للعام الدراسي..
انطلقت اليوم الأحد، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عملية ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية للفصل الدراسي الأول 1442هـ .
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أنَّ عملية ترحيل المقررات الدراسية تهدف إلى الاستعداد المبكر لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي الجديد .
وبيَّن أن عملية الترحيل اليوم ستكون مخصصة للمدارس الابتدائية الحكومية مشيرًا أنه ستستمر عملية ترحيل المقررات الدراسية حتى اكتمالها في جميع المدارس التابعة للمنطقة .
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