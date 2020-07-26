حج / البريد السعودي يوزع " حقيبة الحاج" في 61 مدينة ومحافظة بالمملكة



منى 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

قام البريد السعودي بإيصال " حقيبة الحاج" لجميع مستحقيها في منازلهم، والتي قامت وزارة الحج والعمرة بإهدائها للحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج ، في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة "

وتحتوي حقيبة الحاج على جميع أدوات العناية الشخصية، وعدد من الإحرامات والكمامات، وحقيبة يد لحفظ الوثائق، وكتيب عن مناسك الحج، بالإضافة إلى حصى الجمرات، حيث سلمت لمستحقيها في منازلهم عبر العنوان الوطني في " 61 " مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة .

الجدير ذكره بأن البريد السعودي يشارك في حج هذا العام بفاعلية، ضمن الصفوف الأولى عبر جميع مكاتبه المتواجدة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمة ما يقارب ٢٥٠ جهة حكومية على مدار الساعة عبر خمسة فروع .

// انتهى //

16:36ت م

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منى 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسقام البريد السعودي بإيصال " حقيبة الحاج" لجميع مستحقيها في منازلهم، والتي قامت وزارة الحج والعمرة بإهدائها للحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج ، في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة " كورونا " .وتحتوي حقيبة الحاج على جميع أدوات العناية الشخصية، وعدد من الإحرامات والكمامات، وحقيبة يد لحفظ الوثائق، وكتيب عن مناسك الحج، بالإضافة إلى حصى الجمرات، حيث سلمت لمستحقيها في منازلهم عبر العنوان الوطني في " 61 " مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة .الجدير ذكره بأن البريد السعودي يشارك في حج هذا العام بفاعلية، ضمن الصفوف الأولى عبر جميع مكاتبه المتواجدة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمة ما يقارب ٢٥٠ جهة حكومية على مدار الساعة عبر خمسة فروع .// انتهى //16:36ت م0114

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