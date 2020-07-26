السعودية اليوم / الكويت تسجل 464 إصابة جديدة بـكورونا وتسجيل 4 حالات وفاة



الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 464 إصابة جديدة بمرض

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال 464 تضمنت 303 حالات لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 3ر65 % و161 حالة لغير الكويتيين بنسبة 7ر34 %.

// انتهى //

16:34ت م

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الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 464 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 63773 حالة في حين سجلت أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 433 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال 464 تضمنت 303 حالات لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 3ر65 % و161 حالة لغير الكويتيين بنسبة 7ر34 %.// انتهى //16:34ت م0113

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